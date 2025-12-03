Salerno, donazione al Ruggi: i Giovani Imprenditori consegnano un dispositivo per la sedazione cosciente

Una nuova strumentazione medica è stata consegnata questa mattina presso il Presidio Ospedaliero Ruggi d’Aragona di Salerno. Si tratta di un passo avanti importante per la dotazione tecnologica della struttura, reso possibile grazie alla sinergia tra il mondo imprenditoriale locale e le istituzioni sanitarie. Nello specifico, la U.O.C. Odontostomatologia ha ricevuto un dispositivo per la sedazione cosciente MasterFlux-Tecno Gaz.

Un gesto di solidarietà concreta per il territorio

L’acquisto e la successiva donazione del macchinario rappresentano il frutto di una raccolta fondi avviata in precedenza attraverso una serata di beneficenza. L’iniziativa, organizzata dai Giovani Imprenditori di Confindustria Salerno, ha visto una continuità gestionale e di intenti: il progetto è nato sotto la guida dell’allora presidente Marco Gambardella ed è giunto a compimento oggi sotto la presidenza di Vincenzo Iennaco. L’intera operazione è stata realizzata con la preziosa collaborazione della Fondazione Comunità Salernitana Ets, confermando l’importanza della rete tra associazioni per il raggiungimento di obiettivi comuni a favore della collettività.

La soddisfazione dei promotori dell’iniziativa

La consegna odierna segna il mantenimento di un impegno preso con la comunità. A tal proposito, il Past President dei Giovani Imprenditori, Marco Gambardella, ha espresso grande soddisfazione per il risultato ottenuto: «Siamo felici che la raccolta fondi avviata con la mia Presidenza sia stata portata a termine con tenacia e determinazione con la finalità di acquistare un dispositivo così importante. Una nobile promessa fatta oggi divenuta realtà». Sulla stessa linea d’onda è intervenuto l’attuale Presidente dei GI, Vincenzo Iennaco, il quale ha voluto ribadire la centralità del ruolo sociale dell’impresa e la necessità di un confronto costante con il territorio.

«Da sempre i giovani imprenditori ritengono fondamentale dialogare con gli Enti e le Istituzioni della provincia accogliendone le richieste e le esigenze», ha sottolineato Iennaco.

Il Presidente ha poi concluso rimarcando l’impegno futuro del gruppo verso azioni che abbiano un impatto positivo sulla cittadinanza: «Credendo fortemente nella funzione sociale dell’impresa, proseguiremo in questa direzione nella convinzione che sia necessario uno sforzo corale per realizzare iniziative che migliorino la qualità della vita di cittadini e imprese. Anche oggi siamo qui a testimoniare che chi fa impresa tiene al proprio territorio, alle persone che vi lavorano e soprattutto a coloro che, per motivi di salute, vivono un momento di difficoltà».