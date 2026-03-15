Salernitana: svolta per la vendita del club, Iervolino pronto a lasciare

Svolta in casa Salernitana per la vendita del club, il Presidente Danilo Iervolino sarebbe vicino a lasciare Salerno.

Secondo le ultime indiscrezioni la Salernitana dovrebbe passare a Cristiano Rufini che si sarebbe avvicinato alle richieste di Iervolino tramite la cordata Antares gruppo legato alla holding Olidata, attualmente sponsor della Virtus Bologna club di Serie A 1 di Basket che milita anche in Eurolega.

La carriera

Cristiano Rufini, 45 anni, di Roma, e numero uno di Olidata, è un imprenditore nel campo dell’IT, della cybersicurety, dell’intelligenza artificiale, e sei servizi digitali.

Il passaggio di consegna dovrebbe avvenire nei prossimi giorni, dopo circa cinque anni si sta per concludere così la gestione dell’imprenditore di Palma Campania.