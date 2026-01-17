Salernitana: domani il match contro l’Atalanta U23, le ultime di formazione

La Salernitana vuole tornare alla vittoria per rimanere attaccata alla testa della classifica. I granata saranno impegnati domani 18 gennaio nel lunch match esterno, alle 12.30, contro l’Atalanta U23, allo stadio comunale di Caravaggio; la gara è valida per la terza giornata di ritorno del Campionato di Serie C, girone C.

Le ultime di formazione

Questa mattina la rifinitura al centro sportivo Mary Rosy prima di partire per la Lombardia. Nella seduta di ieri gli uomini di Mister Raffaele hanno svolto un lavoro aerobico seguito da un focus sulla tattica. Differenziato per Eddy Cabianca e Roberto Inglese che non saranno a disposizione nemmeno per la trasferta di domani.

L’allenatore recupera Golemic al centro della difesa, con Berra e uno tra Matino e Anastasio, ma dovrà rinunciare ancora ad Arena e a Carriero, entrambi fuori per squalifica. Out anche il centrocampista Tascone.

Si valuta il passaggio al 3-4-2-1, con in mediana Capomaggio e uno tra De Boer, Di Vico e Iervolino, sulle corsie esterne Villa e Longobardi. In avanti ci saranno Achik e uno tra Liguori e Ferraris a supporto di Ferrari. A dispozione di Raffaele anche il nuovo acquisto Molina, attaccante proveniente dalla Vis Pesaro.

Le parole di Raffale

“Abbiamo continuato a lavorare sodo in questa settimana perché siamo consapevoli che perseverare è l’unica strada per tornare al successo, con applicazione e sacrificio. – ha detto Mister Raffaele nella conferenza della vigilia – Contro l’Atalanta U23 non sarà una gara facile perché affronteremo una squadra sbarazzina e di qualità che ha dimostrato di poter fare risultato contro chiunque.

“Dispiace non poter affrontare questa sfida al completo tra squalifiche, problemi fisici e il forte virus influenzale che ha debilitato alcuni ragazzi negli ultimi tempi non permettendo loro di allenarsi al top, come Golemic. Tascone purtroppo non può essere nell’elenco dei convocati proprio perché influenzato. Le scelte di formazione saranno fatte anche in funzione di tutto ciò, tenendo conto che alcuni calciatori potrebbero non avere i 90′ nelle gambe”, ha detto l’allenatore parlando delle varie defezioni.

“Si è unito a noi da un paio di giorni anche Juan Molina, che potrà darci una mano. C’è voglia di dare il massimo da parte di tutti e dovrà superare qualsiasi momento difficile possa presentarsi nel corso della sfida. Bisogna concretizzare meglio tutto ciò che creiamo in fase offensiva, dobbiamo essere più incisivi”, ha concluso Raffaele.

L’avversaria

La formazione di Salvatore Bocchetti si trova attualmente al 12esimo posto in classifica a quota 25 punti, ad una misura dalla zona play off. Nelle ultime tre i bergamaschi hanno ottenuto solo una vittoria arrivata nell’ultimo turno contro il Casarano, nelle due partite precedenti invece due sconfitte contro Catania e Latina.

L’Atalanta U23 ha il 5° quinto miglior attacco del campionati con 31 reti realizzate finora; tra i suoi uomini più pericolosi a cui la difesa granata dovrà fare attenzione c’è sicuramente Dominic Vavassori con all’attivo 8 reti.