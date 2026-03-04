Salernitana: domani il derby con la Casertana, le ultime dal campo

Dopo il pareggio casalingo contro il Catania, la Salernitana si avvicina al derby contro la Casertana, gara valevole per la trentesima giornata del campionato Serie C girone C, e in programma per domani giovedì 5 marzo alle ore 20:30 allo stadio Alberto Pinto.

Le ultime dal campo

Gli uomini guidati da mister Serse Cosmi hanno svolto nell’allenamento di ieri esercizi di forza in palestra prima di spostarsi sul campo e dedicarsi ad un lavoro tecnico-tattico. Differenziato per Luca Boncori, Federico Brancolini, Giuseppe Carriero e Roberto Inglese che non saranno del match del Pinto.

Rispetto alla partita contro il Catania l’unico reparto confermato dovrebbe essere la difesa con Berra, Matino e Arena dal 1′ e con Golemic che andrebbe di nuovo in panchina, così come Cabianca che, da tre partite, è tornato tra i convocati ma non ha ancora rivisto il campo. A centrocampo Emmanuel Gyabuaa potrebbe saltare la sfida contro i falchetti per un problema al piede. Ad affiancare Capomaggio potrebbe essere Mattia Tascone, più dinamico e simile a Gyabuaa rispetto a De Boer, senza escludere la possibilità di 3-5-2 con l’utilizzo di entrambi al fianco di Capomaggio. Villa confermato a sinistra, a destra è ballottaggio tra Quirini e Longobardi. In attacco la coppia Lescano-Molina dovrebbe essere confermata. La sorpresa potrebbe essere l’impiego dall’inizio di Mirko Antonucci che potrebbe essere preferito sia ad Achik che a Ferraris.

L’avversario

La Casertana è al quinto posto in classifica, a quota 46 punti in piena zona play off. Quarto miglior attacco del campionato con 42 reati realizzate finora, tra i suoi migliori finalizzatori c’è Accursio Bentivegna con all’attivo 8 reti stagionali; è una squadra che subisce anche molti gol 39 le reti incassate.

Nelle ultime cinque la Casertana ha collezionato solo 7 punti con 2 vittorie con Foggia e Az Picerno, un pareggio con il Crotone, e le due sconfitte con Casarano e Siracusa dell’ultimo turno. Non sarà del match l’ex granata Yayah Kallon, che ha rimediato tre giornate di stop per espressioni offensive rivolte all’arbitro dopo la notifica di un’ammonizione.

Sanzioni per Ds e Club post Catania

Sono arrivate anche le decisioni del Giudice Sportivo dopo l’ultimo turno di campionato, che riguardano da vicino la Salernitana. Una ‘ammenda di 200 euro al Club “per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, commessi dai suoi sostenitori posizionati nel Settore Curva Sud, consistiti nell’aver lanciato, durante la gara, un aeroplanino di cartone sul terreno di gioco (il quale si conficcava sul terreno) in prossimità della porta avversaria, senza conseguenze”.

E Inibito il Direttore Sportivo Faggiano fino al prossimo 2 aprile per il comportamento tenuto nei confronti della quaterna arbitrale: prima al termine del primo tempo, con proteste nei confronti del quarto ufficiale, e poi nel post gara, quando nel tunnel degli spogliatoi ha contestato l’operato arbitrale mostrando immagini sul cellulare e rivolgendo espressioni ingiuriose, arrivando anche a ostacolare il rientro degli ufficiali di gara.

La Salernitana omaggia le donne per l’8 marzo con il contest: “La Salernitana…è femmena”

Quest’anno, in vista di Salernitana-Latina, in programma domenica 8 marzo, tutte le tifose granata saranno protagoniste del pre-partita e dello speciale contest a loro dedicato nella Fan Zone granata. In occasione della Giornata internazionale della donna, tutte le tifose granata sono invitate a scattare o selezionare una foto già esistente che le ritrae e testimonia la loro passione per la Bersagliera: allo stadio, in vacanza, in famiglia, ovunque sia possibile testimoniare il proprio amore per la casacca granata!

Ogni foto che parteciperà al contest comparirà sui videowall dello stadio Arechi nel pre-partita e nell’intervallo della gara tra Salernitana e Latina il prossimo 8 marzo. La foto che otterrà più preferenze da parte degli utenti darà diritto alla tifosa o alle tifose ritratte (per un massimo di 4) di ottenere un biglietto di tribuna rossa con accesso all’hospitality per Salernitana-Latina e alla contestuale possibilità di assistere al riscaldamento dei calciatori granata direttamente da bordo campo.