Salernitana annichilita a Benevento: gli “stregoni” calano il pokerissimo

Al “Vigorito” si apre il vaso di Pandora e si evidenziano tutti i difetti difensivi

A cura di Carmine Infante

La Salernitana tracolla a Benevento nel modo peggiore possibile, incassando un pokerissimo devastante. Al “Vigorito” si apre il vaso di Pandora e si evidenziano tutti i difetti difensivi (e non) già intuiti nelle precedenti uscite.

Gli uomini di Raffaele tengono botta fino alla fine del primo tempo, quando il risultato dice ancora 1 a 1. Poi, un micidiale uno-due firmato da Tumminello e dall’autorete di Capomaggio chiude di fatto i giochi, spianando la strada all’imbarcata.

Primo tempo

La prima frazione vive di ritmi forsennati, rivolgimenti e polemiche. Particolarmente sfortunata la Salernitana in diversi episodi chiave.I granata sbattono per la prima volta sul legno al secondo minuto con Ferrari, poi ancora una volta all’undicesimo con Capomaggio.

Leggi anche:

Calcio, Gelbison per rialzarsi: derby al “Dirceu”. Scontro diretto Agropoli

Nel mentre, ad approfittarne è il Benevento, che si porta avanti con Pierozzi, colpevolmente dimenticato dalla difesa ospite su corner. Al 22’, avviene l’episodio controverso: azione rocambolesca e confusa nell’area del Benevento e sfera che sembra oltrepassare la linea di porta, prima di essere respinta dal portiere del Benevento.

Segue un lungo FVS, poi il direttore di gara, Madonia, si decide e assegna la rete: 1 a 1. Forse è stato Capomaggio a dare la zampata decisiva. Nel finale, il Benevento piazza un uno-due devastante, ottenendo il doppio vantaggio in soli cinque giri di lancette. Tumminello firma il nuovo sorpasso con un’inzuccata su cross di Lamesta, poi un autogoal di Capomaggio vale il 3 a 1.

La ripresa

La seconda frazione vede il tracollo di una Salernitana spettrale e impalpabile. Al 50’ Tumminello ribatte in rete una corta respinta di Donnarumma su Lamesta: 4 a 1. Il poker dei giallorossi chiude di fatto la partita, annichilendo ogni resistenza degli uomini di Raffaele.

Poco dopo la mezz’ora è Lamesta a timbrare la cinquina in contropiede, rendendo il passivo ancora più amaro.

I calciatori granata hanno ormai staccato la spina e si muovono errabondi in attesa del fischio finale. È il Benevento a tenere il pallino del gioco, rischiando in almeno un paio di occasioni di rendere tennistico il risultato.

TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.