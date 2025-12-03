Sala Consilina: torna la seconda edizione del concorso “Balconi e corti addobbate”, ecco come partecipare

Hai un balcone, un davanzale, un giardino o una piccola corte? È arrivato il momento di trasformarti in un vero architetto del Natale. L’Amministrazione Comunale di Sala Consilina ha indetto la seconda edizione del concorso “Balconi e corti addobbate”, un’iniziativa pensata per rendere la città ancora più luminosa, accogliente e… instagrammabile!

Come partecipare al concorso

Partecipare è semplice e gratuito: Decora balconi, terrazzi o cortili visibili da strade pubbliche, utilizzando luci e tanto spirito natalizio. Iscriviti gratuitamente compilando il modulo disponibile sul sito ufficiale del Comune: Modulo di domanda. Invita amici e vicini a votare il tuo allestimento e condividi la tua creatività con tutta la comunità. Un’occasione unica per dare sfogo alla fantasia e contribuire a rendere Sala Consilina la città più magica del Natale.

I premi in palio

I tre migliori allestimenti saranno premiati con cesti natalizi ricchi di prelibatezze locali, un riconoscimento che unisce la bellezza delle decorazioni alla valorizzazione delle eccellenze gastronomiche del territorio. Un incentivo gustoso per partecipare e rendere ancora più speciale l’atmosfera delle feste.

Sala Consilina si veste di Natale

Il concorso non è solo una gara di creatività, ma un modo per rafforzare il senso di comunità e rendere le strade della città un vero spettacolo di luci e colori. Ogni balcone illuminato diventa parte di un grande mosaico natalizio che racconta la voglia di stare insieme e celebrare le tradizioni.