Sala Consilina, rafforzate le misure igieniche nelle mense scolastiche: introdotta anche la purea di frutta monoporzione

Alla luce dei recenti casi di Epatite A registrati in Campania, il Comune di Sala Consilina corre ai ripari e rafforza le misure di prevenzione all’interno del servizio mensa scolastica.

L’iniziativa nasce da un confronto tra la consigliera comunale delegata alla mensa Antonietta Cirone, il responsabile del servizio Piero Spinelli e il sindaco Domenico Cartolano, che hanno chiesto alla ditta incaricata della preparazione dei pasti di intensificare in modo significativo tutte le procedure igienico-sanitarie.

L’obiettivo dell’amministrazione comunale

L’obiettivo è chiaro: ridurre al minimo qualsiasi rischio di contagio, soprattutto in un contesto delicato come quello scolastico, dove ogni giorno vengono serviti pasti a numerosi bambini.

Tra le misure adottate, oltre al rafforzamento dei controlli e delle pratiche di igiene nella preparazione e distribuzione degli alimenti, è stata introdotta anche una modifica temporanea nel menù. In accordo con la ditta, infatti, per evitare possibili contaminazioni, la frutta fresca sarà sostituita con purea di frutta in contenitori monoporzione sigillati, una soluzione ritenuta più sicura in questa fase.

Il provvedimento si inserisce in un quadro di attenzione costante alla sicurezza alimentare e alla salute pubblica. L’Amministrazione comunale ha assicurato che continuerà a monitorare l’evolversi della situazione in stretto raccordo con le autorità sanitarie, pronta ad adottare ulteriori interventi qualora si rendessero necessari.