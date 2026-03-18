Sala Consilina, l’associazione Allegracore rinnova il direttivo: Francesco Rofrano eletto presidente

Nuovo direttivo per l’associazione Allegracore di Sala Consilina, che ha rinnovato i propri organi sociali per il prossimo triennio. Alla guida dell’associazione è stato eletto Francesco Rofrano, chiamato a coordinare le attività del sodalizio impegnato nella promozione di iniziative culturali, sociali e di aggregazione sul territorio.

Ecco il nuovo direttivo

Il nuovo direttivo è composto da Giovanni Lammardo, vicepresidente. Nel ruolo di consiglieri sono stati eletti Antonella Petrazzulo, Filippo Chianese, Carmine Votta, Nicola Memoli, Francesco Puglia ed Emilio Antonio Cioffi. A ricoprire l’incarico di sindaci saranno invece Angelo D’Alessandro e Alfredo D’Alto.

Una realtà viva e attiva sul territorio

L’associazione Allegracore rappresenta da tempo una realtà attiva nella vita sociale e culturale della comunità di Sala Consilina, promuovendo momenti di incontro, iniziative e attività rivolte ai cittadini. Dal sodalizio arriva anche un invito alla partecipazione: “Chiunque voglia prendere parte alle attività può contattarci attraverso i nostri canali social”.