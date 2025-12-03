Sala Consilina, flash mob a scuola per la Giornata della disabilità: l’omaggio degli alunni a Lua

Giornata della disabilità: a Sala Consilina flash mob della scuola di Fonti dedicato a Lua. Un messaggio di inclusione e vicinanza sulla sindrome di Rett

A cura di Federica Pistone
Flash mob

In occasione della Giornata internazionale della disabilità, il plesso di Fonti della scuola elementare di Sala Consilina ha organizzato un emozionante flash mob dedicato a Lua, una loro compagna affetta dalla sindrome di Rett. L’iniziativa arriva a poche settimane da un’altra giornata di sensibilizzazione promossa dallo stesso istituto, che aveva già posto al centro la bambina e la sua storia, con l’obiettivo di diffondere maggiore consapevolezza su questa rara patologia del neurosviluppo.

La sindrome di Rett

La sindrome di Rett è un disturbo genetico che colpisce quasi esclusivamente le bambine e che si manifesta dopo un periodo iniziale di sviluppo apparentemente normale. Tra le sue caratteristiche principali vi sono regressione delle abilità motorie e comunicative, perdita del linguaggio e delle capacità manuali, insieme alla comparsa di movimenti stereotipati delle mani. Una condizione complessa, che richiede grande sostegno familiare, educativo e sociale.

L’iniziativa degli studenti

Proprio per questo, i bambini e le bambine del plesso Fonti, guidati con sensibilità e attenzione dalle loro insegnanti, hanno deciso di realizzare un momento collettivo di vicinanza e inclusione. Il flash mob ha avuto come protagonista Lua, celebrata attraverso i suoi occhi profondi, la sua dolcezza e la forza della sua famiglia, costantemente al suo fianco.

Leggi anche:

Buonabitacolo, approvata la convenzione triennale con l’I.I.S.S. “Cicerone” per i percorsi di formazione scuola–lavoro

Cantando e danzando sulle note di un brano rielaborato appositamente per l’occasione, alunni e docenti hanno voluto lanciare un messaggio chiaro: la diversità è spesso una barriera costruita dallo sguardo di chi osserva, ma può trasformarsi in un punto di forza quando viene affrontata con empatia e consapevolezza.

TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Capaccio Paestum, la mozione di sfiducia non passa ma la maggioranza è in frantumi: Paolino apre la crisi

Alta tensione in Consiglio Comunale a Capaccio Paestum: la sfiducia al sindaco…

Nuovo vicecomandante per la Polizia Municipale di Capaccio Paestum

Il comandante Antonio Rinaldi ha formalizzato la nomina

Santa Barbara Copersito

Santa Barbara tra storia e devozione: il culto della martire protettrice contro i fulmini e le tempeste

Il 4 dicembre si celebra Santa Barbara, patrona di vigili del fuoco…

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.