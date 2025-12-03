Sala Consilina, flash mob a scuola per la Giornata della disabilità: l’omaggio degli alunni a Lua

In occasione della Giornata internazionale della disabilità, il plesso di Fonti della scuola elementare di Sala Consilina ha organizzato un emozionante flash mob dedicato a Lua, una loro compagna affetta dalla sindrome di Rett. L’iniziativa arriva a poche settimane da un’altra giornata di sensibilizzazione promossa dallo stesso istituto, che aveva già posto al centro la bambina e la sua storia, con l’obiettivo di diffondere maggiore consapevolezza su questa rara patologia del neurosviluppo.

La sindrome di Rett

La sindrome di Rett è un disturbo genetico che colpisce quasi esclusivamente le bambine e che si manifesta dopo un periodo iniziale di sviluppo apparentemente normale. Tra le sue caratteristiche principali vi sono regressione delle abilità motorie e comunicative, perdita del linguaggio e delle capacità manuali, insieme alla comparsa di movimenti stereotipati delle mani. Una condizione complessa, che richiede grande sostegno familiare, educativo e sociale.

L’iniziativa degli studenti

Proprio per questo, i bambini e le bambine del plesso Fonti, guidati con sensibilità e attenzione dalle loro insegnanti, hanno deciso di realizzare un momento collettivo di vicinanza e inclusione. Il flash mob ha avuto come protagonista Lua, celebrata attraverso i suoi occhi profondi, la sua dolcezza e la forza della sua famiglia, costantemente al suo fianco.

Cantando e danzando sulle note di un brano rielaborato appositamente per l’occasione, alunni e docenti hanno voluto lanciare un messaggio chiaro: la diversità è spesso una barriera costruita dallo sguardo di chi osserva, ma può trasformarsi in un punto di forza quando viene affrontata con empatia e consapevolezza.