Sala Consilina: falsi Carabinieri al telefono, cittadini invitati a lasciare casa per favorire i furti

Torna l’allarme truffe anche sul territorio comunale di Sala Consilina, con una nuova e insidiosa variante del raggiro dei falsi Carabinieri. A lanciare l’avvertimento è l’Amministrazione comunale, che invita la cittadinanza alla massima prudenza dopo alcune segnalazioni di telefonate sospette.

Il modus operandi è tanto semplice quanto pericoloso: i malviventi contattano telefonicamente le vittime, qualificandosi come appartenenti all’Arma dei Carabinieri, spesso utilizzando nomi e toni credibili.

Il Modus operandi

Con una scusa, come il presunto ritrovamento di documenti o oggetti personali, invitano le persone a recarsi in caserma. L’obiettivo, però, non è quello dichiarato. La vera finalità è indurre i cittadini ad allontanarsi da casa, lasciandola incustodita, per consentire ai complici di entrare e mettere a segno furti in abitazione nel breve lasso di tempo a disposizione.

Tecniche tecnologiche avanzate

A rendere ancora più insidiosa questa truffa è l’uso di tecnologie avanzate come il cosiddetto “spoofing”, che permette ai truffatori di far apparire sul display della vittima il numero reale della caserma dei Carabinieri, aumentando così il senso di fiducia e abbassando le difese.

Gli avvertimenti

L’Amministrazione comunale e il Sindaco di Sala Consilina invitano pertanto tutti i cittadini, in particolare le persone anziane e più vulnerabili, a non fidarsi di telefonate sospette, a non lasciare mai la propria abitazione su richiesta ricevuta per telefono e a verificare sempre contattando direttamente le Forze dell’Ordine tramite i canali ufficiali, come il 112.

Fondamentale anche il passaparola: informare familiari, amici e vicini può contribuire a prevenire nuovi tentativi di truffa e a proteggere l’intera comunità.In caso di dubbi o segnalazioni, è importante rivolgersi immediatamente alle Forze dell’Ordine.

La collaborazione dei cittadini rappresenta un elemento essenziale per contrastare questi fenomeni e garantire maggiore sicurezza sul territorio.