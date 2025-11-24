Rutino: luci, renna luminosa e un albero di sei metri. Ecco il piano dell’Amministrazione

L’aria di festa sta per avvolgere il comune di Rutino. La Giunta Comunale, guidata dal sindaco Giuseppe Rotolo, ha ufficialmente approvato l’atto di indirizzo per l’installazione delle luminarie e degli arredi urbani in vista delle prossime festività natalizie. L’obiettivo dichiarato dall’Amministrazione è chiaro: valorizzare il centro urbano e creare un’atmosfera suggestiva per cittadini e visitatori.

Un percorso di luci nel cuore del paese

Il progetto, curato nei dettagli, disegna una mappa precisa delle installazioni che cambieranno il volto del paese. L’Amministrazione ha puntato su elementi tradizionali e scenografici per abbellire i luoghi simbolo della comunità.

Nello specifico, il piano approvato prevede: un grande albero di Natale (in Piazza Vittorio Veneto svetterà un abete di almeno 6 metri), la renna con la carrozza; un percorso luminoso da Piazza Cetrangolo fino alla statua di Padre Pio, situata all’intersezione con Via Velia. Piazza Vittorio Veneto sarà arricchita da ulteriori arredi luminosi sospesi, mentre un’attenzione particolare sarà riservata all’ingresso della Chiesa di San Michele Arcangelo, che verrà valorizzato con un arredo luminoso dedicato. Le festività natalizie, inoltre, verranno animate da una serie di iniziative.

In un momento storico in cui i piccoli centri hanno difficoltà a garantire risorse per allestimenti natalizi, Rutino prova a fare il possibile per garantire un clima di festa nelle strade del paese.