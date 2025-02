Rubarono due motocicli: scatta l’arresto per due persone

Il 15 febbraio u.s., i Carabinieri della Stazione di Salerno Duomo hanno dato esecuzione ad una ordinanza applicativa, della misura cautelare degli arresti in carcere e dell’obbligo di dimora a Scafati, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Salerno, su richiesta della Procura della Repubblica, rispettivamente nei confronti di G.S. e S.A.

I fatti

Gli stessi sono indagati per i reati di “furto, ricettazione e possesso di strumenti atti allo scasso”, in quanto, allo stato delle indagini, nel 2024, si sarebbero impossessati di due motocicli, nonché individuati in possesso di ulteriori ciclomotori, già oggetti di furto e attrezzature idonee allo scasso.