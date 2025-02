Agropoli: tentato furto in un parco di Via Taverne, paura tra i residenti

Ancora furti e tentati furti sul territorio cilentano. Questa sera, intorno alle ore 20.00, malviventi hanno tentato di mettere a segno un furto in un appartamento sito in un parco di Via Taverne ad Agropoli.

I fatti

I ladri sono stati visti aggirarsi a bordo di una macchina di grossa cilindrata, sembrerebbe una BMW nera, in un parcheggio nei pressi del parco, intenti ad arrampicarsi sui terrazzi delle abitazioni. A mettere in fuga i ladri, prima che potessero mettere a segno il furto, è stato un passante che ha assistito alla scena e ha, prontamente, allertato gli abitanti del parco che hanno provveduto a chiamare il 112 per la segnalazione.

Paura tra i residenti

Non si placa l’ondata di furti. Solo qualche settimana fa, ben due i colpi erano stati segnalati sempre in un parco di via Taverne. In quel caso, ignoti erano rusciti ad accedere negli appartamenti portando via oro e preziosi. Sempre questa sera, probabilmente la stessa banda, si sarebbe spostata in una abitazione vicina ma, anche in questo caso, i ladri sono fuggiti prima di riuscire a completare il loro intento criminoso.

I cittadini chiedono maggiori controlli

Sul caso indagano i Carabinieri della Compagnia di Agropoli. Intanto i cittadini, esasperati, chiedono maggiori controlli sull’intero territorio.