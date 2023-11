Roscigno: sarà potenziato il servizio di trasporto scolastico per alunni diversamente abili

Il Comune di Roscigno, guidato dal sindaco Pino Palmieri, è risultato beneficiario di un contributo, dal Ministero dell’Interno, pari ad €. 3.478,74, a valere sul Fondo per il potenziamento del servizio di trasporto degli studenti con disabilità.

La destinazione dei fondi

All’Ente, con nota del 24/10/2023, veniva richiesto l’utilizzo di un accompagnatore per il trasporto scolastico di un minore affetto da autismo, residente nel Comune di Bellosguardo e frequentante le scuole medie di Roscigno. Il Comune intende così potenziare il servizio di trasporto scolastico per alunni diversamente abili.

Le risorse

Il decreto del Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, con il Ministro dell’Istruzione e del Merito, con il Ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il P.N.R.R., con il Ministro per le Disabilità e con il Ministro per la Famiglia, la Natalità e per le Pari Opportunità, del 17 maggio 2023 assegna un contributo di 50 milioni di euro, per l’anno 2023 ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione Siciliana e della Regione Sardegna per il potenziamento del servizio di trasporto degli studenti con disabilità e definizione dei relativi obiettivi di servizio e delle modalità di monitoraggio.