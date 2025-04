Roscigno, morte del 19enne Ebrima Jatta: i suoi amici in preghiera sul luogo dell’incidente | VIDEO

Poco fa, a Roscigno, vicino all’albero di via Roma, luogo in cui ieri sera ha perso la vita in un tragico incidente stradale il 19enne originario del Gambia Ebrima Jatta, i ragazzi del SAI, con i coordinatori e la Cooperativa Tertium Millennium, insieme all’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Pino Palmieri, e ad un gruppo di cittadini hanno organizzato un momento di preghiera e di ricordo del giovane, la cui salma si trova attualmente nella sala mortuaria dell’ospedale di Roccadaspide.

Il cordoglio

Lacrime e commozione per una giovane vita spezzata troppo presto da un destino crudele: Ebrima si trovava in sella alla sua bici quando ha perso il controllo del mezzo battendo la testa, a causare la caduta che non gli ha lasciato scampo, probabilmente, il forte peso della spesa che Abrima aveva fatto e stava trasportando , vicino al manubrio aveva anche una cassa d’acqua.

Dolore in tutto il territorio per la perdita di un giovane pieno di sogni e speranze.