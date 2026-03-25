Roccagloriosa, ufficiale l’acquisizione della Biblioteca Abbate: nasce un nuovo polo della cultura

L’Amministrazione Comunale di Roccagloriosa ha ufficializzato la sottoscrizione dell’atto di acquisto definitivo della biblioteca privata del Prof. Francesco Abbate. L’operazione rappresenta un passaggio fondamentale per la comunità locale, inserendosi in una strategia di ampio respiro volta al potenziamento del patrimonio civico. L’acquisizione di questo prestigioso fondo librario non costituisce soltanto un incremento numerico dei volumi a disposizione dell’ente, ma un vero e proprio investimento nel valore immateriale e culturale del territorio.

Verso la nuova Biblioteca Civica di Roccagloriosa

Con il perfezionamento del passaggio di proprietà, l’obiettivo dichiarato è la trasformazione di questo patrimonio in una risorsa accessibile a tutti. La struttura è destinata a diventare la “Biblioteca Civica di Roccagloriosa”, un centro nevralgico che ambisce a porsi come polo della cultura letteraria regionale. Prima dell’apertura ufficiale, saranno necessari mirati interventi per garantire la corretta fruizione pubblica dei locali e dei materiali, assicurando che il passaggio dalla sfera privata a quella collettiva avvenga secondo i più alti standard di conservazione e consultazione.

Un segnale di concretezza amministrativa

L’operazione si pone come una dimostrazione tangibile della linea programmatica seguita dall’Amministrazione, orientata a obiettivi di crescita e valorizzazione del patrimonio comunale. L’acquisizione non è un evento isolato, bensì un “tassello” che consolida l’identità culturale del borgo. L’Amministrazione ha espresso un profondo riconoscimento al Prof. Francesco Abbate, sottolineando come la sua disponibilità e la sua collaborazione siano state mosse da un autentico amore per il sapere, ponendolo come un esempio virtuoso per l’intera cittadinanza.

La cultura come bene comune per il futuro

La visione alla base di questo progetto è racchiusa in una riflessione dell’amministrazione che sottolinea il valore sociale della conoscenza. Da palazzo di città evidenziano: “Il passato è una biblioteca ordinata di esperienze, che se ben archiviata, diventa una risorsa preziosa per costruire il futuro, e la cultura è l’unico bene dell’umanità che, diviso fra tutti, anziché diminuire diventa più grande”. Questa acquisizione diventa quindi lo strumento attraverso il quale Roccagloriosa intende preservare la memoria storica e trasformarla in un volano per lo sviluppo delle future generazioni.