Roccadaspide: tutto pronto per il Carnevale, parola ai carristi | VIDEO

Roccadaspide, tutto pronto per il Carnevale 2025, i carristi lavorano da mesi per essere pronti per la grande sfilata che attraverserà le frazioni e arriverà, martedì, nel centro urbano dove si terrà una grande festa.

Il programma

Il Comune di Roccadaspide, guidato dal sindaco Gabriele Iuliano, ha dato il suo patrocinio per l’organizzazione del Carnevale Rocchese promosso con la collaborazione delle associazioni “Carretiello in evoluzione” e “Uniti per Massano”. La festa inizierà domani, domenica, 2 marzo, con il raggruppamento dei carri allegorici in località Acquaviva, i carri passeranno per Tempalta e lunedì, 3 marzo, alle ore 10:00 si ritroveranno a Fonte di Roccadaspide per proseguire verso la frazione di Serra, nel primo pomeriggio passeranno per Massano e arriveranno a Carretiello alle ore 15:00 per poi andare verso la frazione di Doglie passando località Terzerie.

Tra storia e tradizione

Un Carnevale che coinvolgerà anche le frazioni e le aree rurali di Roccadaspide, dunque, per culminare, martedì 4 marzo, nella grande festa che si terrà nel centro cittadino e, precisamente, in piazza XX Settembre. Le telecamere di InfoCilento hanno raggiunto i carristi storici e i giovani carristi delle associazioni “Carretiello in Evoluzione” e “Uniti per Massano” per farsi raccontare in anteprima i dettagli dei preparativi.