Carnevale di Agropoli: divieto per l’utilizzo di bombolette spray, uova e farina nelle aree pubbliche

È tutto pronto per l’edizione numero 52 del Carnevale di Agropoli, attesissime come ogni anno le sfilate dei carri allegorici lungo le vie cittadine previste il 2 e il 4 marzo; a queste si accostano una serie di iniziative collaterali per la gioia dei bambini e non solo. In vista dei festeggiamenti per il Carnevale il sindaco Mutalipassi ha imposto con apposita ordinanza dei divieti per prevenire problemi di ordine pubblico.

Il provvedimento

Dal giorno 2 al giorno 4 marzo 2025 e, comunque, in qualsiasi altra data dovesse/ro essere posticipata/e la/e sfilata/e dei carri allegorici a causa di condizioni metereologiche avverse, sull’intero territorio comunale è vietata ogni attività atta ad imbrattare e/o sporcare il suolo pubblico, prevedendo la sanzione da € 75,00 ad € 450,00 a carico del trasgressore.

In particolare è vietato lanciare e/o utilizzare come scherzo di carnevale oggetti e/o sostanze liquide, gassose o in polvere, in bombolette spray o in altri tipi di confezione, come pure uova e farina, che possano imbrattare il suolo pubblico, arrecando danno e/o molestia alle persone. Dal divieto in questione è escluso l’utilizzo dei coriandoli di carta e delle stelle filanti di carta.