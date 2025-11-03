Roccadaspide: successo per il terzo raduno di auto storiche

Nell’ambito della Festa della Castagna, l’evento che celebra il Marrone IGP di Roccadaspide e che si è svolto nella cittadina durante il fine settimana appena trascorso, si è tenuto anche il “Raduno d’auto storiche”.

Le auto d’epoca

Le auto d’epoca sono giunte ieri mattina in Piazza XX Settembre e i visitatori dell’evento hanno potuto ammirarle, scattare foto, salirvi a bordo.

Un appuntamento consolidato per Roccadaspide: è il terzo anno, oramai, che in occasione della manifestazione di punta autunnale rocchese viene promosso anche il raduno organizzato dall’appassionato e collezionista d’auto d’epoca Alfonso Di Marco.

L’iniziativa

L’iniziativa è stata promossa con l’ausilio del Forum dei Giovani coordinato da Matteo Iannone, tra le associazioni organizzatrici della “Festa della Castagna” insieme al Comune di Roccadaspide, guidato dal Sindaco Gabriele Iuliano e con le associazioni “Eventi dell’Aspide” presieduta da Massimo Sabetta e “Tu Sei Favola APS” presieduta da Maddalena Stoppiello.

Il “Raduno d’auto storiche” si è avvalso anche della collaborazione del cittadino Mario Caputo. Un evento nell’evento, dunque, apprezzato da grandi e piccini.