Roccadaspide, stanziati circa 2mln di euro per l’incremento dell’ospedale di comunità

Buone notizie per la Sanità nelle Aree Interne del Cilento: l’Ospedale di Comunità di Roccadaspide, avrà presto un aumento dei posti letto che da dieci passeranno a venti.

Due milioni di euro per la struttura

L’incremento dei posti letto sarà reso possibile grazie ad un finanziamento, di cui la struttura potrà beneficiare, di circa 2milioni di euro. 1.835.817,24 la cifra precisa che servirà sia per aumentare i posti letto presso l’Ospedale di Comunità sia per incrementare i servizi sanitari erogati anche attraverso l’adeguamento dei locali ambulatoriali.

“L’Ospedale di Comunità è sempre pieno, i posti letto a volte non bastano a rispondere a tutte le esigenze della popolazione e, pertanto, un incremento di tali posti letto sarà utilissimo. Il Direttore Generale dell’Asl Salerno, Gennaro Sosto ha ritenuto opportuno aumentarli e a lui esprimiamo la nostra gratitudine per l’attenzione che sempre riserva ai bisogni sanitari dei cittadini della provincia di Salerno e, come in questo caso, delle Aree Interne del Cilento e non solo” ha fatto sapere il vicesindaco di Roccadaspide nonché presidente dell’Ass. Aree Interne del Cilento Interno, Girolamo Auricchio.

I fondi serviranno anche ad aumentare i posti letto

Grazie ai fondi, un’ala inutilizzata del terzo piano dell’Ospedale di Comunità, sito all’interno della stessa struttura ospedaliera di Roccadaspide, sarà, dunque, completamente ammodernata e riqualificata in modo che possa rispondere a tutti i più moderni standard di sicurezza. L’incremento potrebbe portare all’impiego di ulteriori unità di personale specie tra OSS e personale infermieristico.

L’Ospedale di Comunità di Roccadaspide è stato il primo ad essere aperto e operativo nella Regione Campania, unitamente alla COT (Centrale Operativa Territoriale) e presto, Roccadaspide, avrà anche la sua RSA già finanziata per un importo di 4.000.000 di euro e i cui lavori sono stati già appaltati e potrebbero iniziare a breve, anche in questo caso la Città della Valle del Calore avrà il primato di essere la prima in Campania ad avvalersi di una RSA pubblica che conterà ben venti posti letto.

I ringraziamenti

“Rinnovando la gratitudine verso l’Ing. Sosto devo aggiungere che un ringraziamento va anche all’Architetto Maurizio Pilerci, Responsabile dell’Ufficio Tecnico dell’Asl Salerno e al presidente Vincenzo De Luca” ha concluso Auricchio ricordando anche il lavoro enorme fatto, insieme all’Asl Salerno, per l’apertura delle Botteghe della Comunità in tutti i comuni delle Aree Interne del Cilento, ben ventinove: le Botteghe sono state aperte in ventisette comuni ad esclusione di Roccadaspide e Vallo della Lucania in quanto già sede di ospedale.

Un ulteriore passo in avanti per la sanità locale nelle Aree Interne del Cilento è stato rappresentato anche dall’erogazione del servizio di Dialisi a Domicilio già attivato per due pazienti: uno di Sant’Angelo a Fasanella e uno di Laurino che, in questo modo, possono evitare di affrontare tanti chilometri, diverse volte a settimana, per effettuare la dialisi a loro indispensabile.