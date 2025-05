Roccadaspide, minoranza attacca sulla Sala Polifunzionale

Il gruppo di minoranza Direzione Futura Roccadaspide interviene con una nota per fare luce sullo stato dei lavori della sala polifunzionale, a distanza di quasi quattro anni dalle dichiarazioni dell’allora vicesindaco Girolamo Auricchio.

Nel mese di ottobre 2021, quest’ultimo aveva pubblicamente annunciato la ripresa dei lavori, affermando categoricamente: «Passate lunedì mattina, ci saranno 10 persone al lavoro».

“Nessun operaio al lavoro, promesse disattese”

Direzione Futura contesta con fermezza la veridicità di tali affermazioni, sottolineando che, a distanza di quasi un quadriennio, «da quel lunedì – e nei lunedì successivi, fino ad oggi – nessun intervento effettivo è mai stato portato avanti presso la struttura in questione. Nessun operaio è stato presente sul posto, né sono stati registrati progressi nel cantiere». Il gruppo di minoranza evidenzia come la realtà dei fatti smentisca oggi, in maniera evidente, quanto dichiarato all’epoca.

“Grave screditare chi esercitava un legittimo controllo”

Per la minoranza è grave che un’affermazione priva di riscontro sia stata utilizzata per screditare cittadini e osservatori che, al contrario, esercitavano un legittimo diritto di controllo e critica, fanno sapere.

Richiesta di chiarezza e impegni concreti

Direzione Futura conclude la sua nota con una precisa richiesta all’amministrazione comunale: «Chiediamo ora che venga fatta piena luce sui motivi del blocco prolungato dei lavori e che vengano assunti impegni concreti e verificabili per il completamento della sala polifunzionale, nel rispetto dei fondi pubblici investiti e delle aspettative della collettività».