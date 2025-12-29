Roccadaspide, a Borgo Cavallo installati pannelli con gli articoli della Costituzione

Grande partecipazione a Borgo Cavallo, suggestiva località di Roccadaspide, per l’inaugurazione delle dodici colonnine con i 12 articoli fondamentali della Costituzione. L’iniziativa, nata dall’Associazione “Borgo Cavallo” presieduta dal Commendatore Gennaro Cavallo e vicepresieduta da Bernadette Cavallo, è stata promossa anche per celebrare il 78esimo anniversario della Costituzione e per ricordarne, perennemente, il valore.

Gli interventi

Tante le autorità civili, militari e religiose presenti alla cerimonia che si è avvalsa anche della presenza dei rappresentanti di tutte le associazioni del territorio. Presenti, tra gli altri, il sindaco, Gabriele Iuliano con il presidente del Consiglio Comunale, Vito Brenca e l’amministrazione comunale; il neoeletto consigliere regionale, Mimì Minella; il presidente del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, Giuseppe Coccorullo, il senatore Gaetano Fasolino e il parroco di Roccadaspide, Don Gianluca Cariello oltre ai rappresentanti dell’Associazione Nazionale della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanzia e dell’ANCRI sezione di Salerno.

Installata una panchina rossa

Dopo l’inaugurazione e lo svelamento delle colonnine è stata inaugurata anche la panchina rossa installata a Borgo Cavallo per ricordare la ferma condanna della violenza contro le donne e della violenza in ogni sua forma. Ai microfoni di InfoCilento il Commendatore Gennaro Cavallo, il consigliere regionale Minella, il sindaco Iuliano, il presidente Coccorullo e l’Ispettore in quiescenza dell’ANPS di Campagna, Renato Boezio.