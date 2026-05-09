Rocca Cilento, successo per la terza edizione di OlivitalyMed. Coccorullo: «verso una guida per gli oli del Cilento»

Si è conclusa con grande partecipazione la terza edizione di OlivitalyMed, ospitata nella suggestiva cornice del Castello di Rocca Cilento, nella frazione di Rocca Cilento del Comune di Lustra.

L’evento ha riunito produttori, esperti, istituzioni e appassionati del settore oleario, confermandosi un appuntamento di riferimento per la valorizzazione delle eccellenze del territorio cilentano e mediterraneo.

Verso la Guida degli Oli del Cilento

Nel corso della manifestazione, il presidente del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni ha sottolineato, durante un’intervista, l’impegno dell’ente nella realizzazione della futura guida degli oli del Cilento. Si tratta di un progetto pensato per:

Promuovere la qualità delle produzioni locali.

Far conoscere l’identità del territorio.

Supportare i produttori nel mercato globale.

Il Premio Sgueglia

Grande novità di questa terza edizione è stato anche il Premio Sgueglia, dedicato al maestro Beppe Vessicchio. Il momento è stato particolarmente apprezzato dal pubblico, capace di unire cultura, tradizione e spettacolo all’interno della manifestazione.

OlivitalyMed si conferma così non solo una vetrina d’eccellenza per l’olio extravergine d’oliva, ma anche un’occasione di promozione culturale e territoriale per tutto il Cilento.