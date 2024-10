Risultato storico per l’Atletica Agropoli: è seconda ai Campionati Italiani di Prove Multiple Allievi

L’Atletica Agropoli raggiunge un risultato straordinario, conquistando il secondo posto ai Campionati Italiani di Prove Multiple Allievi a Lecco. Solo l’Atl-Etica San Vendemiano, società della provincia di Treviso, ha fatto meglio, mentre l’Atletica Perugia Team chiude il podio al terzo posto.

Gli “eroi” dell’Atletica Agropoli

Protagonisti di questo grande successo sono stati Giuseppe Perna (terzo nella classifica individuale con 5869 punti), Gennaro Di Palma (5057 punti) e Marco Avagnano (4881 punti), sotto la guida attenta del tecnico Luigi Chierchia.

Proprio lui ha commentato così l’eccezionale risultato del weekend tricolore: “È un risultato indubbiamente positivo, frutto di tanti sacrifici. Perna ha migliorato il suo personale di 200 punti e Di Palma di quasi 100. Certo, c’è un po’ di amaro per l’infortunio di Marco Cavallaro e per i tre nulli di Avagnano nel salto con l’asta, altrimenti avremmo potuto puntare al gradino più alto del podio. Ma le qualità dei nostri ragazzi sono evidenti: dobbiamo continuare a lavorare duramente per ambire a traguardi sempre più grandi!”