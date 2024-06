Grande successo per l’Atletica Agropoli: quarto posto nei Campionati italiani a Bolzano per Marco Cavallaro

Nell’ultimo weekend a Lana, in provincia di Bolzano, si sono svolti i Campionati Italiani Under 18, Under 20 e Under 23 di prove multiple. Il racconto della due giorni tricolore parte con il fantastico 4° posto di Marco Cavallaro che nel Decathlon Under 18, per soli 39 punti, non riesce ad agguantare il terzo posto e la conseguente medaglia di bronzo, che va all’atleta di casa Schoepf Frederic. “La svolta nel mio Decathlon l’ho avuta nella seconda giornata in cui, consapevole di dover recuperare qualche posizione dopo aver chiuso al 7° posto la prima, ho iniziato a scalare la classifica. Purtroppo non sono riuscito a salire sul podio, ma sono estremamente soddisfatto della mia gara,” sono le parole di Marco catturate nel viaggio di rientro.

I premi

Sempre nel Decathlon Under 18, c’è da segnalare l’11° posto di Giuseppe Perna, a una manciata di punti dalla top 10. Giuseppe analizza così il suo Campionato Italiano: “Per essere la prima esperienza devo dire che non è andata malissimo. Dopo una buona prima giornata non sono riuscito a replicarmi nella seconda. È stata una piacevole esperienza che sicuramente mi servirà per crescere in futuro.” In gara anche Serena D’Avino, che chiude al 12° posto l’Eptathlon Under 20.

Ad analizzare le prestazioni di Marco, Giuseppe e Serena, ecco le parole del tecnico Luigi Chierchia: “Continua la crescita di Marco che, con ben 5 nuovi personali nelle singole gare, è ormai lanciato nell’élite giovanile del Decathlon. Lavoreremo sul giavellotto, sua spada di Damocle, per migliorare ulteriormente questo piazzamento. Per Giuseppe, abbiamo avuto la conferma del suo valore migliorando sia nel punteggio finale che in cinque gare singole, tra cui un significativo 6.57 nel lungo che lo qualifica anche per i campionati tricolore individuali in programma dal 5 al 7 luglio a Molfetta.”

L’Atletica Agropoli in testa alla classifica nazionale

Da Bolzano uno sguardo verso il futuro, una squadra Under 18 in continua crescita: “Grazie alle recenti prestazioni, l’Atletica Agropoli è provvisoriamente in testa alla classifica nazionale di società. Di fondamentale importanza sarà il Meeting di fine luglio in cui testeremo lo stato di forma di Marco Avagnano e Gennaro Di Palma. Questo meeting ci darà anche indicazioni sulla squadra femminile con Sabrina Sorrentino, Sana Rekik e Kimberly Hernandez che, grazie al duro allenamento che stanno svolgendo, ci fanno sognare una splendida doppietta.”

Infine, un passaggio sulla prestazione di Serena D’Avino: “Purtroppo un fastidioso infortunio e gli esami di stato non le hanno permesso di confermarsi ai suoi livelli. Serena è un punto fermo della nostra squadra, siamo certi che ritornerà presto quella di prima.”

Nel Decathlon Under 23, un infortunio non ha permesso a Ruben Del Pezzo di terminare il suo Campionato Italiano decidendo, di concerto col suo Tecnico Agostino Scebi, di interrompere le prove dopo la gara dei 110hs. Proprio al suo tecnico il racconto dell’accaduto: “Durante l’ultimo salto nel lungo, il piede di Ruben è scivolato sull’asse di battuta. Da lì abbiamo affrontato la gara dei 110hs ma, al sesto ostacolo, un dolore ci ha fatto capire che era meglio interrompere il nostro Decathlon. Nei prossimi giorni, col nostro staff medico, valuteremo le sue condizioni fisiche in vista dei prossimi impegni.”