Atletica Agropoli vola in Serie B: confermati i posti per la squadra maschile e femminile

Doppia soddisfazione per l’Atletica Agropoli. Le buone prestazioni ottenute al Campionato Regionale di Società Assoluto di Avellino questo weekend hanno ufficialmente confermato la presenza della squadra, sia maschile che femminile, nella prossima Serie B di atletica leggera, che prenderà il via a settembre.

La soddisfazione della dirigenza

“La conferma del nostro posto in Serie B non era un semplice atto burocratico, ma il coronamento di un impegno costante e di un duro lavoro“, ha dichiarato Angelo Palmieri, Presidente dell’Atletica Agropoli. “Oltre a posizionarci tra le migliori società a livello nazionale per prestazioni, abbiamo dovuto schierare 14 atleti in altrettante gare diverse per ottenere la certificazione ufficiale”.

La competizione di Avellino, che ha visto sfidarsi le migliori società campane, ha regalato all’Atletica Agropoli non solo la conferma della Serie B, ma anche due prestigiosi piazzamenti: la medaglia d’argento tra le società femminili con 11.069 punti e il quarto posto per la squadra maschile con 10.597 punti.

“Siamo entusiasti di poter difendere i nostri colori e portare il nome di Agropoli in alto a livello nazionale“, ha affermato Palmieri. “Questi risultati sono il frutto di un impegno costante, di allenamenti intensi e della passione che i nostri atleti e allenatori mettono ogni giorno nel loro lavoro. La conferma della nostra partecipazione alla Serie B è la testimonianza della crescita e del progresso continuo della nostra società. Un traguardo che ci spinge a guardare al futuro con rinnovata energia e ambizione“.