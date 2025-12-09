Rissa dopo Palomonte-Serre: la dura condanna del Club Serre Calcio

Dopo le tensioni al termine del match di Prima Categoria, il Club Serre chiarisce la sua posizione e prende le distanze dagli episodi di violenza avvenuti a Palomonte

A cura di Alessandra Pazzanese
Palomonte - Serre

Il Club Serre Calcio ha diffuso pochi minuti fa una nota ufficiale per chiarire la propria posizione in merito agli episodi di tensione esplosi ieri allo stadio “San Biagio” di Palomonte, al termine della gara contro lo Sporting Palomonte.

La ricostruzione

Il match, valido per il girone H di Prima Categoria, si era concluso con un pareggio rocambolesco per 3-3. Tuttavia, il nervosismo accumulato durante i novanta minuti è degenerato dopo il triplice fischio. Secondo le prime ricostruzioni, una discussione accesa tra un tesserato della squadra ospite e un dirigente del Palomonte (nonché ex direttore sportivo del Serre) sarebbe sfociata in una rissa che ha coinvolto diversi presenti.

La condanna della società

La dirigenza del Club Serre ha voluto prendere immediatamente le distanze da quanto accaduto, condannando fermamente gli episodi di violenza tramite un comunicato stampa:

Leggi anche:

Weekend di tensione nel calcio salernitano: rissa a Palomonte e scontri in autostrada

“Il Club Serre Calcio intende esprimere la propria posizione in merito agli episodi verificatisi al termine della gara contro lo Sporting Palomonte. La società condanna fermamente ogni forma di violenza, fisica o verbale, dentro e fuori dal campo.

Il calcio deve essere un momento di sport, rispetto e condivisione, valori che il nostro club promuove da sempre e che continuerà a difendere con determinazione. Confidiamo che gli organi competenti facciano piena luce su quanto accaduto e ribadiamo la nostra collaborazione affinché situazioni del genere non si ripetano.”

La nota si conclude con un impegno per il futuro: “Il Club Serre Calcio continuerà a impegnarsi per garantire un ambiente sano, corretto e sicuro per atleti, tifosi e tutte le persone coinvolte nelle attività sportive”. Un messaggio chiaro con cui la società alburnina ribadisce i valori dello sport e l’assoluta necessità di isolare aggressività e comportamenti antisportivi.

TAG:
Condividi questo articolo
1 commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Medico

Missione Salute 2025: la Misericordia di Pisciotta promuove due giornate di prevenzione a Rodio e nel capoluogo

Prevenzione a Pisciotta e Rodio con la Misericordia. Visite specialistiche il 12…

Carabinieri

Salerno, colpo notturno in un bar della zona orientale: rubato denaro dalla cassetta di sicurezza

Furto nella notte in un bar di via Madonna di Fatima a…

Castellabate: boom di presenze per il primo weekend dei mercatini di Natale al borgo

Decine di autobus turistici provenienti da ogni parte d'Italia hanno avuto modo…

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.