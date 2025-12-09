Weekend di tensione nel calcio salernitano: rissa a Palomonte e scontri in autostrada

Un fine settimana segnato dalla violenza: rissa in campo durante Sporting Palomonte-Club Serre e scontro tra tifosi di Ebolitana e Battipagliese in autostrada

Palomonte - Serre

È stato un fine settimana decisamente turbolento per il calcio locale, macchiato da due episodi di violenza che hanno coinvolto tesserati e tifoserie in contesti differenti. Dalla rissa sul campo da gioco durante una partita di Prima Categoria agli scontri improvvisati in autostrada tra ultras rivali, la cronaca sportiva lascia spazio a quella nera.

Tensione e schiaffi al campo sportivo San Biagio

Quanto accaduto ieri pomeriggio allo stadio “San Biagio” di Palomonte rappresenta una pagina amara per il girone H di Prima Categoria. La sfida tra Sporting e Club Serre, terminata con un pirotecnico 3-3, è degenerata in una rissa che ha coinvolto giocatori e dirigenti di entrambe le compagini.

Secondo le prime ricostruzioni, la miccia che ha acceso il parapiglia sarebbe stato un acceso battibecco tra un calciatore della squadra ospite e Alfonso Bovino, dirigente del Palomonte nonché ex direttore sportivo del Serre. La situazione è precipitata quando Bovino è stato colpito da uno schiaffo, finendo a terra. L’episodio ha scatenato una reazione a catena con spintoni e momenti di forte nervosismo, costringendo altri tesserati a intervenire faticosamente per riportare la calma.

Questi episodi extra-campo hanno purtroppo offuscato una gara che si era rivelata intensa e combattuta sul piano sportivo. Il Club Serre aveva dominato la prima frazione di gioco chiudendo avanti per 3-1, ma lo Sporting Palomonte era riuscito a restare in partita grazie anche alla rete siglata da Troiano sugli sviluppi di un calcio d’angolo.

Il ring improvvisato sulla Salerno-Avellino

Non meno grave è quanto accaduto sabato sera lungo l’autostrada Salerno-Avellino, teatro di un incontro-scontro tra le tifoserie di Ebolitana e Battipagliese. Rivali storiche nella Piana del Sele, le due fazioni si sono ritrovate per una coincidenza fortuita nella stessa piazzola di sosta, situata tra Fisciano e Baronissi in direzione sud.

Stando alle testimonianze oculari, è bastato il riconoscimento dei colori sociali opposti — il bianconero della Battipagliese e l’azzurro dell’Ebolitana — per trasformare l’area di sosta in un vero e proprio ring. In realtà è stata una rapida scaramuccia che ha visto le auto rallentare e accostare per dare vita a uno scontro fisico tanto improvviso quanto prevedibile date le vecchie ruggini.

Non esiste un bilancio ufficiale dei feriti poiché nessuno dei presenti ha fatto ricorso alle cure ospedaliere. Si registrerebbe comunque almeno un contuso tra le fila dell’Ebolitana.

