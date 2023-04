Ricorso per le elezioni ad Agropoli, Mutalipassi: «Sono sereno»

Il sindaco Roberto Mutalipassi interviene sul ricorso elettorale che ha portato il Tar a disporre verifiche su verbali e schede. Nei giorni scorsi ulteriori chiarimenti sono stati richiesti dal Prefetto relativamente alle sezioni 7 e 14. Per il primo cittadino, però, la Prefettura ha voluto solo avere ulteriori lumi sulle attività da compiere, senza mettere in dubbio la regolarità del voto in quelle sezioni.

Le parole del sindaco Mutalipassi

Il primo cittadino si è comunque detto sereno: «Voglio rimandare al mittente ogni dubbio sia sulla mia persona che sulla mia maggioranza. Non ci sono state influenze da parte nostra sul voto né sulla nomina del presidente».

Le incongruenze

Poi ammette: «Ci sono incongruenze ma credo che sia chiara la volontà popolare che ha individuato la mia persona come quella che può rappresentare e governare meglio la città».