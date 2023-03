Verifiche su voto ad Agropoli: fissata la data

Prenderanno il via il prossimo 6 aprile le nuove operazioni di verifica delle schede elettorali di Agropoli. La scorsa settimana, infatti, il Tar Campania ha chiesto verifiche supplementari in quattro sezioni. Non era bastato il riconteggio già eseguito nei mesi scorsi dalla Prefettura, i giudici vogliono vederci chiaro in relazione ad ulteriori elementi.

Gli elementi da verificare

Nelle sezioni 7 e 14 sarà necessario verificare se sussistono le duplicazioni dei numeri di iscrizione nelle liste elettorali annotati nel registro delle tessere elettorali indicate dai ricorrenti, se i numeri delle tessere elettorali correlate ai numeri di iscrizione nelle liste elettorali duplicati sono diversi e sono riferibili ad elettori che, secondo le risultanze delle medesime liste, hanno votato.

Nella 13 controlli numero degli elettori. Nella 21, invece, si andrà ad analizzare anche il voto conseguito dalle liste e dai candidati a sindaco; insomma un vero e proprio scrutinio.

Le attività

Ad eseguire le operazioni sarà ancora una volta il personale della Prefettura, coordinato dal viceprefetto Roberto Amantea. Un mese dopo, il 7 giugno, è prevista l’udienza. Il Tar potrà confermare il risultato delle elezioni o, in alternativa, disporre il ritorno al voto in tutte o soltanto alcune sezioni. Per la città sono settimane di attesa.