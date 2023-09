Riapre la sede storica della scuola di Vibonati. Mercoledì cerimonia con l’assessore regionale Fortini

Mercoledì 13 settembre 2023 alle ore 10.00 si terrà la cerimonia di inaugurazione del plesso scolastico alla

presenza dell’On. Lucia Fortini, il sindaco di Vibonati e l’amministrazione comunale, la Dirigente scolastica e tutta la comunità scolastica dell’Istituto Comprensivo Dante Alighieri.

Il taglio del nastro coinciderà con l’inizio delle attività didattiche del plesso che dopo i lavori di

consolidamento strutturale, ai sensi della normativa antisismica e la completa ristrutturazione di tutti gli

ambienti, è ora a disposizione degli alunni delle classi di Scuola Primaria e Secondaria di primo grado prima

frequentanti il plesso sito in località Torre di Villammare.

I lavori di sistemazione del plesso scolatico

La Dirigente scolastica prof.ssa Maria Teresa Tancredi con il DSGA Dott. Francesco Garzione dell’istituto in stretta collaborazione con l’amministrazione comunale ha diretto i lavori di trasloco del plesso e di

allestimento delle aule, del refettorio e del laboratorio appurando che il nuovo immobile risulta idoneo sia in

termini di sicurezza che di vivibilità degli ambienti da parte dei suoi piccoli utenti.

L’importanza dell’iniziativa

La riapertura della sede storica della Scuola di Vibonati è un evento di per sé molto importante per l’istituto

Comprensivo e per tutta la comunità di Vibonati considerando che il plesso ha negli anni visto via via crescere il numero dei suoi frequentanti e che per l’attuale anno scolastico presenta circa 50 alunni dalla prima primaria alla terza secondaria di primo grado. Un dato sicuramente in contro tendenza rispetto al trend

provinciale e regionale che proseguirà anche per il prossimo anno scolastico con gli ingressi provenienti dalla Scuola d’Infanzia di Vibonati dell’IC Dante Alighieri che per questo anno scolastico ha ben 38 iscritti.