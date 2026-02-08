Rete Vodafone in tilt a Montesano, comune chiede risposte

Cinque giorni di disservizi senza una soluzione certa. È questa la situazione che stanno vivendo numerosi cittadini di Montesano Capoluogo e delle aree limitrofe, dove la rete Vodafone continua a non garantire una piena copertura, con evidenti disagi per famiglie, professionisti e attività commerciali.

La posizione del sindaco

A intervenire sulla vicenda è il sindaco di Montesano sulla Marcellana, Giuseppe Rinaldi, che ha espresso pubblicamente tutta la propria insoddisfazione per una situazione ritenuta ormai inaccettabile.

“Una società con un fatturato di queste dimensioni – ha dichiarato il primo cittadino – che riceve regolarmente il pagamento dei costi tariffari dagli utenti, non può permettersi di lasciare un territorio senza un servizio essenziale per diversi giorni”.

Il Comune, fa sapere il sindaco, ha segnalato il guasto sin dal primo giorno, attivandosi immediatamente nei confronti del gestore telefonico. Dalle interlocuzioni avute con Vodafone sarebbe emerso che i tecnici sono al lavoro, ma senza la possibilità di fornire una data certa per il ripristino completo del servizio. Un’incertezza che alimenta il malcontento dei cittadini.

L’amministrazione comunale assicura che la situazione sarà costantemente monitorata, ma al tempo stesso non intende restare a guardare. “Non escludiamo – ha aggiunto Rinaldi – di favorire e sostenere eventuali richieste di risarcimento danni da parte degli utenti penalizzati dal disservizio”.