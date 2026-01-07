Regione Campania, fissata la data per la presentazione della giunta: appuntamento il 21 gennaio

La macchina amministrativa della Regione Campania pronta a mettersi in moto. La Conferenza dei capigruppo, presieduta dal neo-presidente del Consiglio regionale Massimiliano Manfredi, ha definito il calendario dei prossimi lavori d’aula, fissando per mercoledì 21 gennaio, a partire dalle ore 11, la seduta ufficiale dedicata alla presentazione della Giunta regionale.

L’appuntamento segnerà un passaggio fondamentale per l’avvio della legislatura, poiché darà seguito al dibattito sulle linee programmatiche già illustrate dal presidente Roberto Fico durante la seduta di insediamento. L’assemblea sarà chiamata a confrontarsi sugli obiettivi di governo e sulle priorità strategiche per il territorio.

Il cronoprogramma delle istituzioni regionali

Il lavoro di strutturazione dell’assemblea legislativa sta procedendo in maniera serrata per garantire la piena operatività di tutti gli organi. Oltre alla fissazione della data per la presentazione dell’esecutivo, il calendario prevede una serie di passaggi istituzionali propedeutici.

“Oggi abbiamo insediato la Conferenza dei Capigruppo, domani procederemo con l’insediamento dell’Ufficio di Presidenza e, nei prossimi giorni, della Giunta delle Elezioni e della Giunta per il Regolamento Interno”, ha dichiarato il presidente Massimiliano Manfredi, delineando la tabella di marcia dei prossimi giorni.

Obiettivo piena operatività e legge di bilancio

La priorità della presidenza è quella di rendere l’istituzione capace di rispondere prontamente alle esigenze legislative. In quest’ottica, Manfredi ha sottolineato la necessità di accelerare sulla composizione degli organismi tecnici. “L’auspicio è di poter insediare le Commissioni consiliari nel più breve tempo possibile, per rendere l’assemblea legislativa campana da subito pienamente operativa nella sua interezza”, ha spiegato il presidente.

Il completamento dell’assetto istituzionale è strettamente legato alla necessità di esaminare la legge di bilancio, che sarà messa in cantiere non appena la Giunta ne varerà la proposta ufficiale. Manfredi ha inoltre espresso soddisfazione per il clima politico riscontrato in queste prime fasi, affermando: “Ringrazio le forze di maggioranza e di opposizione perché registro una grande collaborazione istituzionale nell’interesse dei cittadini e delle cittadine campani”.