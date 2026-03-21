Regione Campania, concluso l’esame del bilancio 2026 in commissione

Si è concluso nella giornata di ieri, 20 marzo, l’esame della Manovra Finanziaria 2026 da parte della Commissione Regionale Bilancio, Finanze, Demanio e Patrimonio della Regione Campania, presieduta dal consigliere regionale Corrado Matera.

Il passaggio nella Commissione bilancio

Si tratta di un passaggio importante, che rappresenta l’evoluzione del percorso avviato nei giorni scorsi, e che ha visto un lavoro intenso e concentrato da parte della Commissione Bilancio, chiamata a esaminare in tempi rapidi uno strumento fondamentale per la programmazione delle politiche regionali. Nel corso dei lavori, portati avanti in collaborazione con il Presidente della Giunta regionale Roberto Fico, è stato possibile arrivare alla definizione della manovra, che ora è pronta per il passaggio finale in Consiglio regionale.

“Ieri in Commissione Bilancio -dichiara il presidente Corrado Matera– abbiamo raggiunto un risultato importante per la Campania. Sono molto soddisfatto del lavoro svolto insieme al Presidente della Giunta regionale, Roberto Fico e ai colleghi: una seduta costruttiva, caratterizzata da un confronto serio e rispettoso tra maggioranza e le minoranze, che ci ha permesso di approvare in tempi rapidi il Bilancio regionale 2026/2028. Si tratta di una manovra concreta, con un forte impatto su sanità, cultura, trasporti e sociale, e che consente anche di rifinanziare interventi già avviati negli anni passati, capaci di produrre benefici reali per i cittadini”.

L’iter per il bilancio 2026

Il prossimo passaggio sarà ora l’approvazione definitiva in Consiglio regionale. “Nei prossimi giorni -conferma il presidente della Commissione Bilancio- il testo dovrà essere approvato definitivamente dal Consiglio regionale: un passaggio fondamentale che consentirà alla Regione di uscire dall’esercizio provvisorio e di operare con piena efficacia”.

Il risultato ottenuto evidenzia anche la capacità della Commissione di lavorare con tempestività ed efficienza, garantendo alla Regione Campania di dotarsi in tempi brevi di uno strumento essenziale per la gestione delle risorse. “Continueremo a lavorare con responsabilità -conclude Corrado Matera- per dare risposte concrete al territorio e alle comunità della nostra regione”.