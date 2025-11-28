Raf celebra 40 anni di successi a Salerno: il tour di “Self Control” illumina il Teatro Verdi

L’onda lunga del successo di Raf sta per travolgere Salerno. Dopo il grande riscontro del tour nei club, la festa continua in una dimensione più intima e suggestiva: quella teatrale. Venerdì 29 novembre, il palco del Teatro Verdi ospiterà il “Self Control 40th Anniversary – Tour Teatrale”, un appuntamento imperdibile per celebrare una delle carriere più longeve e brillanti della musica italiana.

Una festa per i 40 anni di Self Control

Sono passati quattro decenni da quando quel giro di chitarra rock e tastiere ha dato il via a un decennio cult, proiettando Raf nelle classifiche internazionali. “Self Control” non è stata solo una hit, ma un vero fenomeno di costume, un inno alla libertà che ancora oggi viene cantato dalle nuove generazioni. Per onorare questo traguardo, l’artista ha scelto di portare la sua musica nei teatri più prestigiosi d’Italia, e la tappa salernitana si inserisce in un calendario fitto di successi, che ha già registrato il tutto esaurito a Roma, Bologna e Legnano.

La magia del teatro e le parole di Raf

La scelta del Teatro Verdi non è casuale. Il passaggio dai club ai teatri risponde all’esigenza dell’artista di instaurare un rapporto più diretto con il pubblico.

«Portare Self Control 40th Anniversary nei teatri significa dare vita a un dialogo sensazionale con chi mi segue da sempre e con chi ha scoperto la mia musica più di recente», ha dichiarato Raf. «Nei teatri, ogni nota e ogni parola trovano spazio per respirare, regalando emozioni ancora più intense. Questo nuovo capitolo del tour è il modo perfetto per celebrare 40 anni di storia, condividere ricordi e rivivere insieme quel percorso che è stato una parte della vita di tante persone».

La scaletta: un viaggio tra i classici

Quella del 29 novembre si preannuncia come una serata scandita da un metronomo di successi. Oltre all’immancabile “Self Control”, il pubblico salernitano potrà ascoltare dal vivo i brani che hanno fatto la storia del pop italiano: da “Cosa Resterà degli Anni ‘80” a “Ti Pretendo”, passando per le ballate indimenticabili come “Infinito”, “Sei La Più Bella Del Mondo”, “Il battito Animale” e “Stai con Me”. Sarà un excursus attraverso 14 album in studio e oltre 20 milioni di dischi venduti, una carriera che ha saputo unire l’italo disco al cantautorato pop di qualità.

Uno sguardo al futuro con i duetti inediti

Il tour non è l’unico modo con cui Raf sta festeggiando questo importante anniversario. Recentemente è uscito l’EP “RAF40: THE UNRELEASED DUETS”, un progetto che ponte tra passato e futuro. L’artista ha rivisitato i suoi brani iconici collaborando con protagonisti della scena attuale come Elodie, J-Ax, Giuliano Sangiorgi e Levante. Un segnale che la sua musica, pur celebrando il passato, continua a evolversi e a dialogare con il presente.

Info e biglietti

L’appuntamento è fissato per il 29 novembre al Teatro Verdi di Salerno. Il tour è prodotto da Friends & Partners in collaborazione con Girotondo E.M., con RTL 102.5 come radio ufficiale. I biglietti per assistere a questo viaggio nella storia della musica italiana sono disponibili in prevendita su TicketOne.