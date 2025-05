Raccordo Sicignano-Potenza, Iannone (FdI): “Un mio impegno diretto per la chiusura delle opere entro la fine del 2025”

“La Sicignano-Potenza va ultimata e nei prossimi giorni sarò personalmente sui cantieri per un sopralluogo. Allo stato attuale il R.A. 05 “Sicignano – Potenza” è interessato da 7 interventi di manutenzione programmata e da 1 intervento di installazione di sistemi di monitoraggio strutturale di opere d’arte per un investimento complessivo di 95,61 M €.

Gli interventi

I sette interventi di manutenzione riguardano tutti lavorazioni su opere d’arte: ponti, viadotti e gallerie. In particolare, sono in corso i lavori sui viadotti Fosse in entrambe le direzioni di marcia, Serrone in entrambe le direzioni di marcia, Cardosa in entrambe le direzioni di marcia, Rossi in entrambe le direzioni di marcia, Sille in entrambe le direzioni di marcia, Chialandreia in entrambe le direzioni di marcia, Franco direzione Sicignano, Pietrastretta direzione Sicignano, Mauro direzione Potenza, Cerro direzione Potenza, Tirone direzione Potenza e nella galleria Del Marmo in entrambe le direzioni di marcia. Invece, il monitoraggio strutturale delle opere d’arte interessa complessivamente 31 opere d’arte.

Quattro dei sette cantieri attivi verranno ultimati entro il corrente anno, a seguire i restanti cantieri (viadotto Pietrastretta, galleria del Marmo fornice in direzione Potenza, viadotto Chialandreia). La conclusione dei cantieri stimati, entro il corrente anno, permetterà di rimuovere due dei quattro scambi di carreggiata ad oggi presenti, quello in corrispondenza del viadotto Franco e quello in corrispondenza dei viadotti Cerro e Tirone.

Prima dell’estate verranno consegnati alle Imprese appaltatrici due interventi di manutenzione del piano viabile, per un importo complessivo di 5,54 M€, che saranno ultimati anch’essi entro la fine del 2025. Con Anas faremo tutto il possibile per eliminare in questi tempi i disagi e consegnare una infrastruttura più moderna e sicura”. Lo dichiara il Senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, Sottosegretario di Stato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.