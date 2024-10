Riaperta la galleria Montagnola sul raccordo Sicignano – Potenza

Dopo mesi di lavori, è stata finalmente riaperta la galleria “Montagnola” sul raccordo autostradale Potenza-Sicignano degli Alburni, nei pressi dello svincolo per Buccino. L’intervento di riqualificazione, del valore di 9,3 milioni di euro, ha interessato un tratto di strada lungo 1,8 chilometri e ha riguardato principalmente il potenziamento delle infrastrutture tecnologiche e dei sistemi di sicurezza all’interno del tunnel.

Un’opera fondamentale per la sicurezza e la sostenibilità

Grazie a questo importante intervento, la galleria Montagnola si presenta oggi come un’infrastruttura moderna e sicura, in linea con le più recenti normative europee.

Tra i lavori eseguiti figurano il rifacimento del rivestimento dei piedritti, la realizzazione di una nuova rete di drenaggio e di un impianto per il trattamento dei liquidi infiammabili, oltre al rinnovamento completo dell’illuminazione, del marciapiede e della pavimentazione.

A livello impiantistico, sono stati installati sistemi all’avanguardia come l’illuminazione a LED, un impianto idrico antincendio, colonnine SOS, sistemi di rilevamento incendi e telecamere a circuito chiuso. Questi interventi non solo garantiscono una maggiore sicurezza per gli utenti della strada, ma contribuiscono anche a ridurre l’impatto ambientale, grazie all’utilizzo di tecnologie più efficienti e sostenibili.