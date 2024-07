Cilentana, attività nella galleria di Prignano Cilento: Anas dispone la chiusura notturna

Prosegue il programma di approfondimenti e monitoraggi in corso in alcune gallerie della rete stradale di Anas in Campania. Nel dettaglio, per l’esecuzione delle ispezioni nella galleria ‘Prignano Cilento’ per due notti – tra le ore 22:00 di questa sera e le ore 6:00 di domattina, mercoledì 31 luglio e tra le 22.00 di mercoledì 31 luglio e le ore 6.00 di giovedì 1° agosto – la strada statale 18VAR ‘‘Cilentana’’ sarà chiusa tra gli svincoli di Prignano Cilento ed Omignano (tra il km 110,900 ed il km 122,400). Durante l’interdizione notturna la circolazione sarà deviata su viabilità locale con segnaletica in loco.

Il piano di approfondimenti proseguirà poi a partire dalla fine del mese di agosto, allo scopo di non arrecare disagi alla circolazione del periodo estivo.

