Lavori sulla dorsale Aulettese, criticità sui ponti Massavetere e Ficarola: i sindaci incontrano l’Anas

La conferenza stampa di presentazione della nuova rotatoria di Polla è stata occasione per i funzionari Anas di visitare i cantieri attivi, a pochi chilometri di distanza, sulla “Dorsale Aulettese”, in particolare quelli che stanno riguardando i ponti “Massavetere” e “Ficarola”.

Il responsabile dell’Area Gestione Rete Anas Campania, l’ingegnere Enrico Atzeni ha incontrato, sollecitato dal primo cittadino di Caggiano, Modesto Lamattina, la società che sta eseguendo i lavori, ma anche il sindaco di Pertosa, Domenico Barba, l’assessore di Auletta Antonella Cavallo e al consigliere Filippo Lupo.

Ecco cosa è emerso dall’incontro

Nel corso dell’incontro, si è discusso della realizzazione di un percorso alternativo più funzionale, che migliori la viabilità della zona. Il sindaco di Pertosa, Domenico Barba, ha sollecitato ad organizzare un incontro per discutere della realizzazione di una rotatoria nei pressi della biforcazione che porta da Polla a Pertosa o Caggiano.

E l’Anas ha acconsentito a un incontro e a visionare gli studi di fattibilità realizzati dal Comune di Pertosa e dall’Ordine degli ingegneri di Salerno.

È stata confermata la programmazione dei lavori, con la conclusione delle opere principali e la rimozione dei cantieri sul viadotto ‘Ficarola’ prevista entro la fine di settembre e sul ‘Massavetere’ entro la fine dell’anno.

Chiusura della strada per quindici giorni

È stato inoltre comunicato che la strada sarà chiusa per 15 giorni per effettuare operazioni di innalzamento, motivo per cui è stato richiesto un intervento sulla viabilità del percorso alternativo.