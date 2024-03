Ripristinata la circolazione sul ponte “Massa Vetere” della SS19TER “Dorsale Aulettese”

Anas ha comunicato la riapertura al traffico del ponte “Massa Vetere” sulla SS19TER “Dorsale Aulettese”, situato tra i comuni di Caggiano e Laurino. L’intervento, che ha interessato anche il viadotto “Acquarulo” sulla SS18VAR “Cilentana”, rientra in un piano di ammodernamento e messa in sicurezza della rete stradale Anas in Campania.

“Anas ha profuso il massimo impegno per restituire al territorio la percorribilità dell’intera statale in tempo per le festività pasquali”, ha dichiarato il responsabile Anas per la Campania. “Un risultato importante che testimonia la costante attenzione di Anas verso la sicurezza e l’efficienza della rete stradale di cui è proprietaria.”

Senso unico alternato e limitazioni al traffico

Sul ponte “Massa Vetere” è stato attivato il senso unico alternato, come già in vigore sul ponte “Ficarola”. L’intera tratta stradale è quindi percorribile, ad esclusione dei veicoli con massa superiore alle 3,5 tonnellate, che dovranno utilizzare percorsi alternativi.

Interventi di manutenzione e innalzamento degli standard di sicurezza

I lavori sul ponte “Massa Vetere” riprenderanno a settembre e prevedono la sostituzione degli appoggi e l’innalzamento dell’impalcato. La durata dell’intervento è stimata in circa 45 giorni, durante i quali il ponte sarà interdetto al traffico e la circolazione sarà deviata su percorsi alternativi.

“L’obiettivo finale degli interventi è quello di innalzare gli standard di sicurezza e percorribilità dell’arteria stradale”, ha concluso il responsabile Anas. “Inoltre, l’eliminazione della precedente limitazione al transito per i mezzi pesanti garantirà una maggiore fluidità del traffico e migliori collegamenti per il territorio.”