Caggiano: i lavori sulla SS19 creano disagi al Servizio del 118, da “Calabri” si trasferisce in località “Mattina”

Il Comune di Caggiano aveva messo a disposizione, con atto di indirizzo del febbraio 2023, i locali di proprietà comunale al primo piano della struttura “Centro Colibrì” in località “Calabri” per ospitare il servizio di Soccorso Pubblico 118. Con il passare dei mesi e l’inizio degli inevitabili lavori sulla SS19ter in particolare sui ponti Ficarola e Massavetere, il Direttore dell’UOC Emergenza – COT118, ha richiesto al Comune di Caggiano, “al fine di assicurare continuità alle attività del Servizio di soccorso pubblico di emergenza “118”, l’assegnazione temporanea di un altro immobile comunale in diversa postazione in considerazione del perdurare delle limitazioni stradali dovute ai lavori in corso sulla SS 19 ter all’altezza dei ponti nelle località “Ficarola” e “Massavetere” nel territorio di Caggiano”.

La decisione

E così l’ente guidato dal Sindaco Modesto Lamattina, con una delibera di giunta, per “consentire la continuità del Servizio di 118 attualmente ubicato sul territorio di Caggiano” ha messo a disposizione una diversa postazione presso un altro immobile di proprietà comunale in località “Mattina”, prospiciente alla SS 19-ter, in un tratto non interessato dai lavori in corso, distante da Polla, dall’ospedale e dall’autostrada circa 4 Km e, quindi, ritenuto idoneo a coprire l’area Nord Vallo di Diano-Basso Tanagro.