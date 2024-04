Cava de’ Tirreni: anziana investita e uccisa da un camion, è caccia al conducente

Tragedia questa mattina a Cava de’ Tirreni dove un’anziana è stata investita e uccisa da un camion.

La ricostruzione

La vittima stava passeggiando in via Aniello Salsano, nella frazione Pregiato, quando, intorno alle 10, per cause ancora in corso di accertamento, un tir ha violentemente colpito la donna. Il conducente del mezzo pesante si è poi allontanato senza prestare soccorso.

I soccorsi

La donna è stata portata al pronto soccorso dell’ospedale metelliano dove però ha perso la vita a causa delle gravi ferite riportate. Al lavoro le forze dell’ordine giunte sul posto per i rilievi del caso.

Caccia al conducente

Indagini in corso per cercare di rintracciare il pirata della strada.