Due Carabinieri morti in mncidente a Campagna offesi sui social: Borrelli denuncia “Esseri Ignobili”

Non solo il dolore per la tragica perdita, ma anche l’onta della diffamazione. Le famiglie dei due carabinieri, Francesco Pastore (25 anni) e Francesco Ferraro (27 anni), morti in un incidente stradale lo scorso sabato a Campagna, si trovano ora ad affrontare la viltà di chi ha diffuso un video sui social che denigra le due vittime.

L’incidente

Il sinistro si è verificato nella notte tra sabato e domenica lungo la strada statale che collega Eboli e Campagna. Un’auto dei carabinieri con a bordo tre agenti stava uscendo da un’area di servizio quando un SUV Range Rover bianco, che viaggiava ad alta velocità, ha travolto l’auto militare. Nell’impatto, i due carabinieri seduti sul lato passeggero e sul sedile posteriore hanno perso la vita.

La diffamazione sui social

Oltre al dolore per la scomparsa dei loro cari, le famiglie dei due agenti ora devono subire anche l’offesa di un video che li deride, pubblicato sui social e segnalato al deputato Francesco Emilio Borrelli.

La denuncia di Borrelli

“Solo degli esseri ignobili, che non hanno alcun rispetto per il dolore altrui e per la vita umana, possono concepire un messaggio del genere”, ha commentato Borrelli. “Abbiamo chiesto di far rimuovere questo osceno video dalle piattaforme e che siano individuati gli autori. Ai familiari dei due agenti va la nostra piena solidarietà ed eterna gratitudine per le due vittime morte mentre facevano il loro dovere”.