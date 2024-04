Eboli: Problemi di viabilità lungo la SS 19 da mesi interessata da lavori

Continuano senza sosta ma creando non pochi problemi alla viabilità, i lavori di scavo lungo la Strada Statale 19. Da Madonna delle Grazie all’incrocio e fino a Madonna del Soccorso ogni giorno rallentamenti e blocchi stradali mandano in tilt la viabilità con non poche polemiche sollevate anche attraverso i social.

Le opere

I lavori sarebbero collegati alle opere infrastrutturali per la digitalizzazione della rete idrica ma gli interventi di scavo e ripristino del manto stradale stanno mandando in tilt il regolare transito su una delle arterie cittadine maggiormente attraversate da automobili, pullman e mezzi di soccorso.

La protesta degli automobilisti

«Avrebbero potuto chiudere al transito questa strada per una settimana e velocizzare l’intervento», ha detto un residente che da settimane ormai deve fare i conti con i lavori sotto casa.

«Si continua a scavare come se si fosse alla ricerca di qualche tesoro. Sembrano lavori eterni e non si riesce nemmeno a capire quando saranno terminati», gli fa eco il titolare di una attività commerciale posta in zona.

A risentirne anche le famiglie che vivono lungo la Statale che sono costrette a fare i conti con polveri e rumori assordanti.