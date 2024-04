Sapri: giovane madre di Vico Equense sceglie l’Immacolata per far nascere Viola

Nuovo attestato di stima per il reperto di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale “Immacolata” di Sapri. Questa volte a scegliere il nosocomio del Golfo di Policastro per mettere alla luce la sua seconda figlia è una giovane gestante di Vico Equense, cittadina della penisola Sorrentina.

La nascita della piccola Viola

La 32enne infatti ha deciso di affidarsi alle sapienti mani dei medici, delle ostetriche e delle infermiere della struttura ospedaliera di Sapri per partorire Viola. Questo il nome della splendida femminuccia, dal peso di 2,780 kg e lunga 46 centimetri, nata nei giorni scorsi in ottima salute, tra la gioia dei ginecologi Bruno Torsiello e Vincenza Perazzo, della responsabile ostetrica Maria Tramontano e dell’intera equipe del Reparto.

Da Vico Equense a Sapri

La giovane madre, nonostante la distanza che separa Vico Equense da Sapri, ha voluto dunque che la bimba nascesse proprio nel reparto di Ostetricia e Ginecologia dall’ospedale saprese, sempre di più fiore all’occhiello del nosocomio dell'”Immacolata”.

L’ospedale si conferma un’eccellenza

Non è la prima volta che giovani partorienti, provenienti da area diverse dal Cilento, scelgono l'”Immacolata” per far nascere i loro pargoletti. Frutto tutto questo della professionalità che contraddistingue l’intera equipe ma anche delle molteplici iniziative che il Reparto di Ostetricia e Ginecologia mette a disposizione di tutte le mamme.