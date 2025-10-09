Raccolta differenziata record ad Ascea, tra i Comuni più virtuosi d’Italia: raggiunto il 77% di avvio a riciclo

L’assessore all’Igiene Urbana del Comune di Ascea, Filippo Dragone, annuncia che nel mese di settembre i cittadini hanno raggiunto il record di raccolta differenziata. È stato infatti portato a riciclo ben il 77 per cento dei rifiuti prodotti, registrando un incremento di 10 punti percentuali rispetto allo stesso mese del 2024. Ma è a partire da gennaio di quest’anno che la differenziata è in continua crescita. Su luglio ed agosto, per esempio, sono stati sfiorati valori del 77 e 76 per cento. Risultati che proiettano Ascea tra i Comuni ricicloni più virtuosi d’Italia.

“È un dato che ci riempie d’orgoglio, frutto di un lavoro intenso, coordinato e condiviso dai cittadini – dichiara Dragone –. Fin dal primo giorno abbiamo puntato a migliorare il servizio di raccolta e, soprattutto, a sensibilizzare la cittadinanza, che ha risposto nel migliore dei modi.” L’assessore ringrazia il Sindaco Stefano Sansone per la fiducia e il pieno supporto offerto al percorso intrapreso, insieme a tutta l’Amministrazione comunale, agli uffici preposti e al Comando della Polizia Municipale, per la costanza e la dedizione dimostrate in ogni fase operativa e organizzativa.

Un ringraziamento speciale Dragone lo rivolge soprattutto all’azienda incaricata del servizio di raccolta coordinata dal responsabile Valentino Feola, e a tutti gli addetti alla raccolta dei rifiuti, il cui impegno quotidiano è stato fondamentale per il raggiungimento di questo traguardo.

“È un risultato rilevante dal punto di vista ambientale e dell’economia circolare, è frutto della collaborazione di tutte le strutture coinvolte, del lavoro di attivisti e attiviste che hanno operato nella comunicazione e nella sensibilizzazione, ma soprattutto del senso civico dei cittadini di Ascea, che hanno dimostrato grande responsabilità e partecipazione. Sono loro i veri protagonisti di questo successo.”

I dati

I risultati che si stanno raggiungendo assumono ancora più valore se si considera la realtà del Comune di Ascea: un territorio che passa da circa 6.000 abitanti in inverno a oltre 70.000 presenze nei mesi estivi. Un incremento demografico stagionale che comporta inevitabilmente maggiori difficoltà nella gestione del ciclo dei rifiuti e nella raccolta differenziata, ma che non ha impedito di raggiungere risultati storici.

Infine, l’assessore sottolinea che questo è solo un punto di partenza: “Sono convinto che Ascea sarà presto un esempio virtuoso non solo per il Cilento, ma anche a livello nazionale. Stiamo già lavorando a nuovi progetti per potenziare ulteriormente il servizio, migliorandone l’efficienza e introducendo sistemi innovativi per semplificare la vita ai cittadini nel differenziare i rifiuti. La strada è quella giusta e continueremo a percorrerla con determinazione.”