Punto Nascita Immacolata di Sapri: riaprono le porte della sala parto, 4 i bambini nati

Si sono riaperte oggi, dopo 40 giorni, le porte della sala parto dell’ospedale “Immacolata” di Sapri. Maria, Francesca, Felicia e Riccardo, sono i quattro bambini venuti alla luce nella mattina odierna tra le lacrime di gioia e l’immenso amore dell’intero personale medico e infermieristico dell’Immacolata reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’Immacolata.

Una lunga e dura battaglia che potrebbe terminare il 5 novembre, data in cui il Tar Campania si esprimerà sulla vicenda, ma intanto le partorienti, provenienti anche da fuori regione, sono ritornate ad affollare il reparto di Ostetricia e Ginecologia.

“Le nascite di oggi testimoniano che questo piccolo Punto Nascite ha un suo perché – ha affermato il ginecologo Bruno Torsiello – Noi serviamo un bacino d’utenza abbastanza vasto che va dal Basso Cilento fino a fuori regione. Siamo ovviamente felici di questa riapertura; anche se temporanea, ma noi saremo sempre pronti, disponibili e rispettosi dei regolamenti. Per il momento siamo qui e stiamo dando prova di poter rispondere a quella che è un’esigenza e una domanda di salute da parte delle donne del Golfo.

Ricordiamoci che oggi è una vittoria di tutti: delle partorienti che hanno manifestato in maniera spontanea e della politica locale e sottolineo locale”. Tanta la gioia che si respiratoria nel reparto tra il personale presente che, nel giro di pochi giorni, è rientrato pienamente operativo. “Non ci poteva essere giornata migliore per questo reparto – ha poi aggiunto la coordinatrice delle Ostetriche Maria Tramontano – Sentire nuovamente i vagiti dei bambini, le partorienti nel reparto mi riempie il cuore di gioia.

Dopo i miei figli, questa è per me la soddisfazione più bella. Siamo davvero felicissimi. Aspettiamo tutte le partorienti a braccia aperte per far vivere il nostro Punto Nascita. Il mio augurio è che nascano ancora tanti bambini proprio qui a Sapri”.