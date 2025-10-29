Promozione: una rete di Tedesco nel finale regala tre punti preziosissimi ai delfini

Un gol di Tedesco subentrato dalla panchina regala la vittoria ai delfini

A cura di Alessandro Pippa
Stadio Guariglia Agropoli

Nel turno infrasettimanale del campionato di Promozione, l’Agropoli torna al successo grazie a una rete di Tedesco nel finale, decisiva per superare un ostico Faiano in una gara bloccata e combattuta.

La gara

L’Agropoli parte forte e dopo pochi minuti Capozzoli ha la prima grande occasione, ma a tu per tu con il portiere spreca. La risposta del Faiano arriva poco dopo con Mazza, che calcia sull’esterno della rete.
Sul finire del primo tempo Rabbeni va vicino al vantaggio, ma la sua conclusione da buona posizione termina a lato dopo una deviazione. Le due squadre rientrano negli spogliatoi sullo 0-0.

Il secondo tempo

Nella ripresa i “delfini” spingono con maggiore convinzione: Capozzoli prova la giocata dalla distanza con un pallonetto che si stampa sulla traversa. Il Faiano reagisce con Mazza, ma Stasi si oppone deviando in angolo.

Mister Turco decide di cambiare e si affida alla fantasia di Tedesco, entrato dalla panchina. Il numero dieci si rende subito pericoloso con un diagonale di poco fuori. Quando la gara sembra ormai destinata al pareggio, è proprio Tedesco a sbloccarla: delizioso pallonetto che scavalca il portiere e vale l’1-0 per l’Agropoli.

Nel finale Mazza viene espulso lasciando il Faiano in dieci uomini. L’Agropoli sfiora il raddoppio ancora con Rabbeni e Tedesco, ma il risultato non cambia.

Al triplice fischio i delfini possono esultare: tre punti pesantissimi che permettono all’Agropoli di rialzarsi dopo lo stop di Salerno e di rilanciare le proprie ambizioni in classifica.

