Progetto Monti Alburni, Vesole e Rupi del Calore: prossima tappa a Felitto con “Luci e mercatini di Natale”

Continua il progetto “Monti Alburni, Vesole e Rupi del Calore – Esperienze Autentiche nel Cilento Interno” che, con “Trame di Borghi e Montagne”, un progetto che sta portando tanti curiosi, visitatori, turisti e operatori turistici alla scoperta dei borghi del Cilento.

Il progetto

Il progetto ha unito sei comuni ossia Roccadaspide, ente capofila, Trentinara, Felitto, Controne, Magliano Vetere e Monteforte Cilento ed è stato sostenuto dalla Regione Campania, nell’Ambito del Piano Strategico Cultura e Turismo 2025, grazie all’Accordo per la Coesione finanziato con delibera Cipess N. 70/2024 – Area Tematica 06 Cultura.

Le attività

Magistrale l’organizzazione di My Fair Italian Emotional Way s.r.l. che ha garantito un’offerta turistica integrata, sostenibile e identitaria costruita attorno ad itinerari tematici, ad eventi culturali e musicali, ai laboratori del gusto, alle narrazioni partecipate e ai momenti d’incontro con le comunità locali.

Prossima tappa a Felitto

La prossima tappa del progetto si terrà a Felitto il 22 e il 23 dicembre quando, i partecipanti, potranno immergersi nell’atmosfera natalizia tra botteghe, memorie, luci e mercatini e scoprire la bellezza di un borgo che conserva il suo fascino tra storia e modernità.

In particolare, il 23 dicembre, si terrà la visita guidata nel Comune cilentano: alle ore 16:30 i partecipanti si ritroveranno in Piazza Mercato dove saranno accolti dai saluti dell’amministrazione comunale, guidata dal sindaco, Carmine Casella e dai rappresentanti della società incaricata prima di iniziare il tour narrato tra vicoli, scorci e luoghi identitari del borgo con la visita al Museo della Civiltà Contadina alla scoperta di gesti, strumenti e ritualità che raccontano la vita quotidiana e che hanno plasmato il carattere del territorio.

Non mancheranno i racconti della tradizione come quelli che porteranno i visitatori ad assistere ad una vera e propria lezione di preparazione del famosissimo fusillo felittese.

Il percorso

Tappe anche alla Chiesa di Santa Maria Assunta con la sua architettura settecentesca e al Palazzo Migliacci, ex castello dei Principi Carafa. Alle ore 18:30 i partecipanti visiteranno i mercatini di Natale di Felitto con un percorso in cui ci si potrà confrontare con gli artigiani e si potranno scoprire i sapori del territorio che accendono l’atmosfera delle feste.

La visita si concluderà con una degustazione di dolci. Il progetto, fino alla fine di dicembre, regalerà a quanti vorranno prenderne parte, rivolgendosi alla società promotrice o scrivendo tramite le pagine social “Monti Alburni, Vesole e Rupi del Calore”, emozioni e scoperte uniche.