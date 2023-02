Primarie, nel salernitano Bonaccini vince con l’80%. La Schlein si afferma in tre comuni del Cilento

Primarie senza storia. Almeno in provincia di Salerno. Dopo le polemiche dei giorni scorsi relative ai tesseramenti e alla convocazione dei congressi di circolo Stefano Bonaccini ha vinto con l’83,3% dei voti le consultazioni locali. Nel salernitano si ferma al 10% Elly Schlein mentre conquistano il 2% delle preferenze Paola De Micheli e Gianni Cuperlo.

La vittoria di Stefano Bonaccini nel salernitano

Il Governatore dell’Emilia Romagna era sostenuto dal presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca e quindi da tutta la filiera che lo sostiene.

«I numeri – dice Piero De Luca – hanno confermato un forte sostegno a Bonaccini. La sua proposta è stata premiata da un consenso che supera l’80% delle preferenze nella città capoluogo e nei circoli della provincia. Risultati in linea con il trend registrato in tutta la Regione. Partiamo da qui per continuare con il lavoro di mobilitazione in vista delle primarie».

La posizione della Schlein

Per Bonaccini un consenso quasi unanime, ad eccezione di alcuni circolo. A Vallo della Lucania, ad esempio, la Schlein ha conquistato il 70 per cento delle preferenze, mentre a Marina di Camerota addirittura il 90 per cento. A Buccino i quattro iscritti che si sono recati alle urne hanno votato per lei. Pari a Sala Consilina.

«Sono abbastanza soddisfatta vista la presenza massiccia a Salerno dello schieramento pro Bonaccini – dice Anna Petrone, sostenitrice della mozione Schlein – Auspichiamo ora con le primarie aperte se non di ribaltare il risultato almeno di comprimere le percentuali».

Il prossimo 26 febbraio le consultazioni aperte per le primarie.